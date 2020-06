Fiumicino – Notte di violenza sul lungomare di Fiumicino, quella di sabato 27 giugno, quando, secondo il racconto del gestore dello stabilimento Neri Village, intorno alle 3 del mattino, una banda di ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 22 anni, ha aggredito diverse persone presenti nel locale.

“Tutto è avvenuto alla chiusura del locale – afferma Emiliano Pizzoli, il gestore aggredito – poiché la banda voleva entrare e comprare delle birre e, al mio diniego, questi ragazzi hanno iniziato a spaccare il cancello, a tirare bottiglie prese dai cassonetti posizionati in strada. Poi, entrati di forza all’interno dello stabilimento, i ragazzi hanno aggredito con ferocia disumana un addetto della sicurezza e malmenato una cliente”.

“Le meravigliose e tranquille serata organizzare al chiaro di luna del Neri Village continueranno e non saranno deturpate da un atto così vile e ingiustificato, così come non sarà rovinato il lavoro di intrattenimento che gli stabilimenti del lungomare fanno e continueranno a fare per tutta la stagione estiva. Questo episodio non ci toglierà il sorriso e la fiducia che i nostri clienti hanno riposto in noi ma sarà ancora più di stimolo per dare sempre più sicurezza e affidabilità alla nostra struttura”, conclude Pizzoli.

L’addetto alla sicurezza è attualmente ancora ricoverato in prognosi riservata a causa delle violente percosse subite. Il gestore aggredito è stato dimesso con “solo” alcuni punti di sutura alla testa causati dal lancio di una bottiglia.

Un episodio, quella della scorsa notte, che probabilmente si collega ad analoghi fatti di vandalismo e furti subiti dagli stabilimenti del lungomare della Salute di Fiumicino fin dal mese di maggio e che non possono essere assolutamente sottovalutati.

Il Neri Village e la Hsg srl, società che gestisce il food and beverage e gli eventi all’interno dello stabilimento, esprimono rammarico per l’accaduto e per il gesto assolutamente ingiustificato.

