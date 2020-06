La protesta

1 luglio: il NurSind in piazza per difendere le professioni infermieristiche

Il sindacato NurSind si ritroverà in piazza Oderico da Pordenone alle 9.00 per un Flash mob per la giusta valorizzazione della professione.

Roma – Il 1 luglio il NurSind, sindacato delle professioni infermieristiche scende in piazza con un Flash mob dedicato alla giusta valorizzazione della professione. “il 1 luglio tutti a Roma per il flash mob dedicato a tutti Noi – si legge nella nota stampa del Nursind – i problemi sono tanti: dallo sviluppo della professione al distacco dal comparto, passando anche attraverso problemi regionali come le mobilità extrategionali e lo scorrimento della graduatoria del Sant’Andrea. Questi e tanti altri saranno i temi del flash mob indetto da NurSind Lazio sulla stregua degli altri flash mob targati NurSind che hanno risvegliato nella categoria infermieristica la voglia di scendere e godersi la piazza. Ricordatevi: è un flash mob sindacale ma apolitico. Quindi non avete paura di portare bandiere..anzi

Vi aspettiamo!”