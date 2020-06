A Terracina spiagge a misura di bambino, conquistata la bandiera verde

Terracina – A Terracina spiagge a misura di bambino. Consegnata, infatti, nei giorni scorsi, ad Alba Adriatica, la Bandiera Verde dei Pediatri, il riconoscimento conferito dei medici dell’età dell’infanzia alle spiagge d’Italia a misura di bambino e di famiglia.

“È il secondo anno consecutivo che Terracina conquista il vessillo – dichiara la delegata alla Sanità Maurizia Barboni, giunta ad Alba Adriatica per ritirare la Bandiera Verde a nome dell’Amministrazione -, che si affianca alla Bandiera Blu e agli altri riconoscimenti di qualità che la nostra città ottiene in pianta stabile da diversi anni, a testimonianza di un’Amministrazione attenta allo sviluppo della città e alla qualità dell’offerta turistica.

Il percorso intrapreso è quello giusto, forse nemmeno immaginabile fino a pochi anni fa. Oggi Terracina è una meta turistica che ha aumentato prestigio e appetibilità grazie anche a riconoscimenti come quelli che la città sta ottenendo. Apprezziamo molto – conclude la Barboni – gli sforzi che i balneari stanno compiendo per rendere accoglienti e sicuri per i più piccoli i lidi terracinesi. Desidero ringraziare i colleghi pediatri che hanno voluto premiare le nostre spiagge e il professor Italo Farnetani per l’attenzione che ha rivolto a Terracina e per la sua consueta cordiale accoglienza”.

