Amministrative 2020, Fondi vera si presenta: “Vogliamo restituire la dignità perduta alla nostra città”

Fondi – “Non basta proclamare di avere una visione e una missione per costruire una proposta per la città che sia integrata, plurale, previdente, sostenibile e attuale. È necessario avere prima di tutto un’idea di città e

un’idea di benessere.

È necessario stabilire delle priorità e definire chiaramente il tipo di relazione che le connette. Noi abbiamo voglia di farlo insieme ad ogni singolo cittadino fondano. Perché una città senza anima non è altro che un contenitore vuoto e per restituire alla nostra Fondi la dignità perduta, il benessere smarrito, il sorriso e i sogni infranti, c’è bisogno di condivisione, di idee, di progettualità, di tanti uomini e altrettante Donne “del Fare” capaci di andare oltre la promessa, lo slogan, l’apparenza”.

È quanto dichiarato dal candidato sindaco di Fondi vera, Francesco Ciccone, lo scorso sabato, durante l’inaugurazione della propria sede elettorale, in via Roma 64. Una lista civica, la sua, che tra i propri punti cardine del programma elettorale ha messo al centro la qualità della vita, i servizi alla persona e mobilità dolce, sviluppo culturale e commerciale, rilancio dell’offerta turistica, promozione del territorio e del Centro Storico”.

Ma perché proprio via Roma?

Ma perché proprio via Roma come sede elettorale? “Non è una scelta casuale. Abbiamo fortemente voluto individuare in Via Roma al civico 64 il nostro punto di incontro con la Città. In uno dei quartieri più dimenticati del territorio comunale, la nostra presenza rappresenta un presidio di positività e bellezza, per sostenere e supportare residenti e commercianti”.

E perché scegliere Fondi vera? “Noi – ha sottolineato Ciccone – rappresentiamo al momento l’unica alternativa ad un modus operandi che è, purtroppo, proprio di ogni schieramento. Al confronto sui temi, i partiti stanno preferendo giochi di potere e spartizioni di poltrone.

Sento l’orgoglio – ha concluso Ciccone – di essere l’unico candidato sindaco scelto da una base di cittadini senza condizionamenti esterni, se penso alle imposizioni dall’alto di alcuni e le autocandidature di altri”.

Dalla prossima settimana, infine, Fondi Vera calendarizzerà la presentazione ufficiale dei propri candidati, ognuno portatore di un interesse specifico e di un impegno ufficiale; che prenderà in prima persona, a nome di tutto il movimento civico, nei confronti della comunità.

Sempre nel giro di pochi giorni Fondi Vera vedrà la costituzione ufficiale di una propria componente giovanile, con un gruppo di adolescenti e ragazzi dai 15 ai 25 anni, studenti, universitari, lavoratori e neo professionisti, che dimostreranno ai più scettici quanto le nuove generazioni assieme alle altre componenti della società civile, in realtà, abbiano idee, voglia di fare e siano pronte a mettersi in gioco per la propria città.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi