Asl Roma 4, ecco come riprogrammare le visite annullate a causa del Covid-19

La Asl Roma 4 fa sapere di star gradualmente riprendendo le normali attività ambulatoriali e di ricovero sospese da metà marzo in poi a causa dell’emergenza Covid-19.

A tal fine, la Asl ha organizzato un sistema di chiamata per contattare tutti gli utenti che non hanno potuto effettuare le visite e gli esami prenotati durante il periodo Covid. Tale attività viene preceduta da una breve intervista obbligatoria per dare seguito al recupero dell’appuntamento: è necessario pertanto attendere nuova comunicazione da parte della struttura sanitaria e non recarsi autonomamente agli sportelli dei Cup per evitare assembramenti.

È anche attiva la centrale di ascolto dove operatori sanitari qualificati saranno a disposizione per aiutare i cittadini che necessitano di aiuto e informazioni sul recupero degli appuntamenti non eseguiti. I numeri telefonici da chiamare per la centrale di ascolto sono 3423808836 e 3491992233 (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8 alle 11.30 e il martedì dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 17).

(Il Faro online)