Atletico Terme Fiuggi, preso Diarra a centrocampo: “Non vedo l’ora di giocare”

L’Atletico Terme Fiuggi si assicura le prestazioni del centrocampista Boubacar Diarra.

Il centrocampista, reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Olympia Agnonese andrà a rinforzare la mediana di mister Incocciati. “Sono contento di essere entrato a far parte di un progetto così importante, ho trovato un bellissimo ambiente al mio arrivo e sono ansioso di lanciarmi in questa nuova sfida”.

Maliano, classe ’99, Diarra porta centimetri (sfiora il metro e novanta) e dinamismo al centrocampo fiuggino. Mezzala abile nel recuperare palloni e forte di testa, ama inserirsi alle spalle degli attaccanti. Il nuovo acquisto già non vede l’ora di mettersi al servizio del suo nuovo tecnico: “Non vedo l’ora di sudare per questa maglia e di far esultare i tifosi, mi hanno parlato molto bene di mister Incocciati, ha giocato in Serie A e io non vedo l’ora di imparare quanto più possibile da lui. Se sono qui, voglio ringraziare anche mister Rullo che l’anno scorso mi ha fatto giocare e crescere tanto, con lui dico anche grazie ai miei procuratori Fabrizio Pantaleo e Giulio Mastrolonardo che mi sono sempre stati vicino, sin da quando ero piccolo e giocavo a Monopoli”.

(Foto Facebook Olympia Agnonese)