Covid-19: bengalesi positivi a Cesena, si sospetta un legame con Fiumicino

Cesena – Sono arrivati a cinque i contagiati da Covid-19 all’interno della famiglia bengalese rientrata nei giorni scorsi in Romagna dal Paese d’origine. Si è aggiunto un nuovo figlio positivo. I cinque (genitori e tre figli) sono tutti asintomatici e in isolamento.

La situazione, ma sono in corso ulteriori verifiche, parrebbe in qualche modo legata a un altro focolaio scoperto nel Lazio a Fiumicino, sempre tra immigrati dal Bangladesh.

Il contagio potrebbe essersi verificato sull’aereo. La settimana scorsa, sempre nel cesenate, è stato identificato il caso positivo (asintomatico) di un bengalese, nel Centro di accoglienza di Martorano, da lì è partita la segnalazione all’Ausl di Fiumicino per ricostruire la mappa del contagio.

Oltre alla famiglia bengalese è risultato positivo anche un loro connazionale abitante a Cesenatico. Anche lui in quarantena e al suo domicilio. I positivi sono stati individuati grazie a uno screening effettuato all’interno della comunità bangladese, dopo la scoperta del caso positivo a Martorano.

Il Comune di Cesena, in prima linea il sindaco Enzo Lattuca, e l’Ausl si sono adoperati per ricostruire il quadro dei voli e delle persone arrivate. Si sospetta che alcuni cittadini del Bangladesh, che avrebbero dovuto osservare una quarantena una volta giunti in Italia, si sarebbero invece subito recati in Romagna.