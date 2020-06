Covid a Fiumicino, D’Intino e Poggio: “Il Sindaco deve pretendere un canale d’informazione con gli organi competenti”

Fiumicino – “E’ inaccettabile che sul territorio entrino persone positive al Covid-19, senza che il Sindaco ne sia a conoscenza. Il vero problema sta nella catena di trasmissione delle informazioni, che andrebbe stretta per intessere dei rapporti più fruttuosi con tutti gli organi competenti, ma soprattutto con le Asl e gli Aeroporti di Roma”. Lo afferma in un comunicato Vincenzo D’Intino, capogruppo della Lega a Fiumicino.

“Fino a poco fa, – sottolinea Federica Poggio, vicepresidente del Consiglio Comunale – eravamo un’isola ‘felice’: contavamo al massimo 20 contagiati e siamo riusciti a scendere a 4 su tutto il territorio. Si trattava di casi ben definiti e controllati, ma così rischia di saltare tutto.

Sul volo arrivato dal Bangladesh, i passeggeri erano tutti infetti. Purtroppo, nessuno li ha controllati in entrata Se sono stati controllati, probabilmente non avranno capito di dover restare a casa o non ci staranno perché hanno bisogno di lavorare”.

“Non è possibile addossare al Sindaco la responsabilità dell’accaduto,- prosegue il Capogruppo – ma questa è la seconda volta che ci troviamo in una situazione simile: lo stesso era già successo con la questione delle navi da crociera. A rischiare è la nostra comunità, non per colpa del Sindaco, ma spetta a lui pretendere contatti diretti con il direttore dell’aeroporto e con il dirigente della polizia aeroportuale, in modo che chiunque sia positivo ed entri nel territorio, sia immediatamente segnalato e controllato“.

“Bisogna impiegare le forze non solo per verificare il rispetto delle norme e controllare i registri, – concludono D’Intino e Poggio – di cui finora gli operatori commerciali di Fiumicino non hanno mostrato nessuna negligenza, salvo in rarissime eccezioni. Quello che serve è che il Sindaco faccia in modo che la catena d’informazione sia effettivamente reale, per la sicurezza di tutti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino