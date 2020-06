Fase 3, riparte il Leonardo Express Roma Termini-Fiumicino aeroporto

Fiumicino – L’aeroporto di Roma Fiumicino e la Capitale sono di nuovo collegate da oggi con i treni no-stop Leonardo Express. Il servizio era stato sospeso poco più di tre mesi fa a causa dell’emergenza Coronavirus. Alle 5.35 la prima partenza dalla stazione di Roma Termini. Mezz’ora dopo, l’arrivo a Fiumicino.

Con una cadenza di un treno ogni ora, l’ultimo Jazz con livrea tricolore a partire dalla principale stazione ferroviaria d’Italia diretto verso il più importante scalo aeroportuale del Paese gestito dalla società Aeroporti di Roma avverrà alle 22.35. Dal terminal ferroviario dell’aeroporto di Roma Fiumicino, il servizio è invece ripreso alle 6.23. L’ultima corsa per Roma Termini sarà alle 23.23. In tutto saranno quindi 36 i Leonardo Express che collegheranno in soli 32 minuti il centro di Roma con l’aeroporto di Fiumicino.

Ante Covid erano 126 treni al giorno con partenze ogni 15 minuti. La ripresa del collegamento è stata salutata con piacere dai viaggiatori.

“È un servizio comodissimo. Dovendo spostarmi spesso in Italia in aereo per motivi di lavoro, la possibilità di raggiungere l’aeroporto di Fiumicino da Roma in treno senza prendere quindi la macchina e in così poco tempo, mi è assai utile. Certo – ha commentato un passeggero – al momento l’offerta è ancora limitata rispetto a qualche mese fa, ma è comunque un segnale di ripresa testimoniato peraltro anche dall’aumento graduale dei voli che si sta registrando al Leonardo da Vinci”.

Anche per il Leonardo Express valgono le regole del rispetto del distanziamento sociale a bordo (che però non è necessario nel caso in cui si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, ndr), con l’obbligo inoltre di indossare la mascherina protettiva, così come avviene peraltro su tutti i treni di Trenitalia, compresi i regionali. (fonte Ansa)