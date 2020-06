Fiumicino, dal 1 luglio riprendono le attività di riabilitazione del centro Rifi

Fiumicino – Le attività di riabilitazione del Centro Riabilitazione Psicomotoria Rifi riprenderanno, nel rispetto dei protocolli, dal 1 luglio 2020. Ad annunciarlo è l’assessore alle Politiche Sociali Anna Maria Anselmi, che spiega di essersi messa in contatto con i referenti del centro su spinta della consigliera Barbara Bonanni e di alcuni cittadini.

“Gli stessi referenti – prosegue Anselmi – hanno spiegato che svolgevano solamente le attività più urgenti, in quanto avevano presentato richiesta alla Asl per la riapertura ordinaria ed erano in attesa dei nulla osta necessari. Mi hanno assicurato inoltre che tutte le attività avverranno nel rispetto delle linee guida indicate dalla Regione Lazio. Voglio pertanto rassicurare tutta la cittadinanza circa la ripresa di tutte le attività del Rifi dal 1 luglio”.

“A seguito delle segnalazioni ricevute da parte dei genitori di giovani utenti, relativamente alla sospensione e alla ripresa delle attività, ordinarie e straordinarie, del Centro Riabilitazione Psicomotoria accreditato sul nostro territorio, Rifi, ho immediatamente informato l’assessore alle Politiche Sociali Anselmi, affinché si stabilisse un contatto coi responsabili del centro, chiedendo spiegazioni ed aggiornamenti sulle attività sospese durante il periodo di lockdown e sulla loro ripresa”, commenta la consigliera comunale Barbara Bonanni.

“E’ essenziale – aggiunge Bonanni – che attività di questo tipo che riguardano moltissimi ragazzi del nostro territorio non vengano limitate e continuino, nel rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza. Ogni giorno di riabilitazione in meno incide fortemente sul percorso personale. Ringrazio l’Assessore per l’immediato interessamento e per la risoluzione dello stesso”.

