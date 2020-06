Fiumicino – Macabro ritorvamento sul litorale romano nel tardo pomeriggio di domenica 28 giugno 2020, un esemplare di delfino Stenella Striata, è stato rinvenuto sul litorale di Focene nel tratto di arenile adiacente un locale stabilimento balneare. Stessa sorte è toccata ad un altro esemplare di delfino rinvenuto questa mattina sempre sul litorale di Focene.

Sul posto sono subito intervenuti i militari della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Fiumicino, i quali hanno interessato il medico veterinario reperibile della Asl Roma 3 ed hanno messo prontamente in sicurezza le aree dei rinvenimenti. Gli esemplari, di lunghezza di 200 cm circa e del peso di 250 chili circa sono stati rinvenuti in cattivo stato di conservazione. La ditta incaricata dal Comune, provvederà allo smaltimento delle carcasse.

Il personale del Compartimento Marittimo di Roma, sotto il più ampio coordinamento della Direzione Marittima del Lazio, opera costantemente a terra e in mare, sia per la sicurezza della navigazione che per la tutela dell’ambiente marino nell’Area marina di Tor Paterno, ed in particolare nella tutela delle specie protette, quali cetacei e tartarughe a rischio di estinzione, e rimane sempre in prima linea a fornire al dicastero dell’Ambiente, e agli enti di ricerca, le informazioni utili a comprendere le cause di tali eventi.

