Guidonia, dipendenti mensa senza stipendi, la Lega interroga il Comune

Guidonia Montecelio – La Lega ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio per conoscere il destino di 90 lavoratori mensa che, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, non hanno ricevuto alcun tipo di sostegno economico.

“Ancora in attesa degli ammortizzatori sociali e senza alcuna certezza sulla ripresa del servizio mensa a settembre – spiega la capogruppo in Consiglio comunale, Arianna Cacioni -: è questa la situazione disperata che ho raccolto da un gruppo rappresentativo di addetti al servizio mensa. Sono una novantina, la stragrande maggioranza donne, spesso separate e con figli, quindi monoreddito, ancora in attesa della Fis (Fondo di integrazione salariale, l’ammortizzatore corrispondente alla cassa integrazione per questo settore)”.

“Tra loro – continua Cacioni – cuochi, addette mensa, magazzinieri, autisti e nutrizionisti che allo stato attuale non sanno se e come riprenderà il servizio a settembre, perché dalle poche interlocuzioni con l’assessorato non emergono prospettive. Già il 30 maggio avevo chiesto per loro una audizione in Commissione consiliare Cultura e pubblica Istruzione ma senza risultato. Negli altri comuni si sta lavorando per inserire queste persone in altri servizi, come i centri estivi, consentendo agli operatori di guadagnare qualcosa nei mesi estivi e modulare con le autonomie scolastiche la ripresa del servizio in autunno”.

“Non possiamo dimenticare, infatti, che parliamo di operatori spesso con orario settimanale ridotto, circa 15 ore, e stipendi al di sotto dei 500 euro mensili. Per questi motivi ho presentato un’interrogazione urgente al sindaco, Michel Barbet, e all’assessore al ramo, Elisa Strani, dai quali aspetto risposte in tempi rapidi. In ogni caso – conclude Cacioni – sarò al fianco di questi lavoratori”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana