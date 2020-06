I best-seller di La Mer per la cura del viso

Il fisico Max Huber, a seguito di una forte ustione subita sul viso in uno dei suoi esprimenti, aveva urgenza di trovare una cura per trasformare l’aspetto della sua pelle, e dopo diversi anni e molti esperimenti ideò un processo di fermentazione che ha trasformato l’alga bruna marina e altri ingredienti puri in The Miracle Broth™: si tratta di un elisir di rinnovamento cellulare che ha trasformato l’aspetto della sua pelle. Scopriamo insieme i prodotti best-seller di questo brand di lusso.

Gel, esfoliante, lozioni

Il The Cleansing Gel è un gel leggero, sottile e calmante, che elimina il sebo in eccesso senza irritare, inaridire né alterare la composizione della pelle. Grazie alla sua formula schiumosa nutre ed idrata la pelle e le conferisce morbidezza e setosità. Si massaggia sulla pelle umida fino a creare una schiuma densa, e poi si risciacqua evitando l’area degli occhi.

Il The Replenishing Oil Exfoliator è un esfoliante viso da utilizzare 3-4 volte alla settimana, che detossina e nutre la pelle grazie all’ azione dei cristalli di zucchero e del sale marino, che rivitalizzano la pelle spenta e rimuovono le cellule morte.

Il The Treatment Lotion è una lozione fluida idratante che prepara e rivitalizza la pelle penetrandole in profondità, e donandole un aspetto più tonico e setoso. Sul viso deterso si applicano alcune gocce di prodotto, massaggiandolo con i polpastrelli per non applicare troppa pressione sul viso.

Le Concentré è un trattamento rivitalizzante che lenisce le infiammazioni, le irritazioni e gli arrossamenti, proteggendo la pelle e rendendola più forte ed elastica.

I sieri viso

Il The Lifting Contour Serum è un siero modellante che ridefinisce i lineamenti e l’ovale del viso snellendolo e rendendo la pelle più tonica e compatta, e favorendo la naturale produzione di collagene.

Il The Revitalizing Hydrating Serum è un siero rinfrescante dalle potenti proprietà rigeneranti che dona vitalità all’incarnato grazie alla presenza di principi attivi marini e delle alghe verdi, marroni e rosse, che penetrano nella pelle rivitalizzandola in profondità. Questo siero si configura inoltre come un potente antiossidante e dona idratazione alla pelle per tutto il giorno, proteggendo la pelle dagli agenti atmosferici.

Siero e contorno occhi

Il The Lifting Eye Serum è un siero che solleva e rassoda la delicata zona del contorno occhi e delle sopracciglia, grazie all’ azione di principi attivi vegetali di origine marina che stimolano la naturale produzione di elastina. Si preleva e si distribuisce il prodotto con l’apposito applicatore, e si massaggia fino ad assorbimento completo, procedendo poi con l’applicazione del crema contorno occhi.

