Maccarese, al Museo del Saxofono seconda settimana di concerti estivi

Fiumicino – Seconda settimana di programmazione della Rassegna dei concerti estivi al Museo del Saxofono di Fiumicino. Venerdì 3 luglio è in programma Infiniti Dialetti… mentre sabato 4 luglio è di scena il concerto del Monica Gilardi 4Et.

FAI BEI SUONI: una rassegna per rasserenarsi e riconquistare la bellezza della musica e delle arti

Dopo il lockdown svuotati ed impotenti, sopraffatti da ansia, sconcerto e paura per l’incertezza del nostro futuro ci siamo profondamente smarriti e confusi. La musica con la sua bellezza ci ha aiutato a mantenere vivo il filo dei contatti con gli altri e con le nostre emozioni.

Bellezza e musica condividono lo stesso segreto, parlano, vibrando, al nostro corpo ed alla nostra mente. Tutto in natura è vibrante, come uno strumento musicale o le corde vocali e le vibrazioni allentano tensioni, rilassano ed energizzano.

Il nostro corpo è una cassa di risonanza che crea armonie e dissonanze ed intreccia note, emozioni, memoria ed identità.

Fai Bei Suoni intende quindi celebrare il riavvio alla normalità con la potenza della musica perché una vita senza musica è solo una vita sbiadita…

Venerdi’ 3 luglio INFINITI DIALETTI… Le voci di chi eravamo

Piece teatrale-musicale di Massimiliano Graziuso. Un suonatore gira l’Italia per ascoltare e ripetere, fra divagazioni, citazioni, ricordi e piccoli aneddoti arriva a chiedersi “ma il dialetto cos’è?”

Il finale sembra scritto: La risposta non c’è. Musiche originali e racconti in uno spettacolo emozionante. Cosa succede nel terzo millennio quando il dialetto sembra ormai aver abbandonato ogni campo d’azione e ogni sua ragione d’uso in tutti gli ambiti della vita associata?

Aveva ragione Leonardo Sciascia quando decretava la morte definitiva del dialetto, sostenendo che ogni tentativo di riportarlo in vita sarebbe stata un’operazione di necrofilia? Italiano e dialetti si compenetrano e si travasano l’un l’altro così come le musiche originali di Marco Turriziani si fondono ed amalgamano con i racconti di Massimilano Graziuso e rendono lo spettacolo emozionante e divertente.

Massimiliano Graziuso(voce recitante e sax baritono), Salvatore Zambataro(clarinetto e fisarmonica), Mauro de Vita(fagotto) e le musiche di Marco Turriziani(chitarra)

Sabato 4 luglio MONICA GILARDI 4et

L’usignolo capitolino Monica Gilardicanta i grandi classici americani della Swing Era. Nel suo repertorio, oltre agli standard incisi dai più importanti interpreti di quell’epoca come Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Billie Holiday e Louis Armstrong, non mancheranno le canzoni dei celebri compositori di Broadway George Gershwin e Cole Porter. Un susseguirsi di eccitanti brani swing con cui coinvolgere tutto il pubblico, esperti e neofiti, catapultandolo nella New York della fine degli anni ’30.

Monica Gilardi(voce solista), Filippo Delogu(chitarra), Guido Giacomini(contrabbasso) e Alfredo Romeo(batteria)

Gli eventi saranno gestiti ed organizzati nel pieno rispetto di tutte le normative anti-covid 19. L’ingresso prevede la prenotazione obbligatoria con prevendita sul sito liveticket o chiamando i numeri 06.61697862 – 347.5374953.

Gli spettacoli si terranno nel giardino esterno del Museo, con una capienza massima consentita di 65 persone. Prima dell’inizio del primo concerto è previsto un buffet d’intrattenimento ed al termine gli ospiti potranno godere anche di un dessert party.