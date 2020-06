Ostia e Fiumicino, riesplode la psicosi da covid-19. La Asl Roma 3: “Tamponi in ospedale solo con sintomi conclamati”

Ostia – Tornati i casi di positività da covid-19, riesplode la psicosi dell’infezione virale. Così, chi sospetta di essere stato contagiato, va a intasare il pronto soccorso dell’ospedale “Grassi” per ottenere un tampone di verifica. Pratica che non viene eseguita sugli asintomatici.

Effetto psicosi da cluster di Fiumicino. Sono troppe le persone che, saputo dei casi di positività dei dipendenti di due ristoranti di Fiumicino, in queste ultime ore si recano al pronto soccorso pretendendo di essere sottoposte a tampone. Così la Asl Roma 3, per limitare gli accessi ai soli sintomatici o comunque a chi ha effettivamente bisogno di cure, ha diffuso un comunicato nel quale si spiegano le procedure da seguire. Eccone il contenuto.

“La Asl Roma 3 comunica ai cittadini/utenti che al Pronto Soccorso dell’Ospedale G.B. Grassi si eseguono tamponi solo a chi presenta oltre a stati febbrili anche insufficienza respiratoria e che a seguito di visita medica e analisi del sangue, necessita di permanenza lunga in Pronto Soccorso o ricovero ospedaliero.

L’Asl Roma 3 ribadisce pertanto che se non si presentano tali sintomi non è necessario andare al Pronto Soccorso, al fine di evitare il contatto con altre persone.

In tale caso è opportuno consultare al telefono il proprio Medico di base o il Pediatra di libera scelta.

Inoltre per gli utenti che chiamano dal prefisso telefonico 06 è attivo il numero 112.

Per tutti gli altri prefissi del Lazio è possibile chiamare esclusivamente il numero verde 800 118 800.

Per qualsiasi dubbio o informazione l’Asl Roma 3 mette a disposizione i numeri SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) attivi h24: 333 6107027 – 333 6106954.

A seguito di richiesta del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o su convocazione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica gli utenti saranno invitati, presso il Presidio ASL di via di Villa Cilone a Casal Bernocchi o presso la postazione di Monteverde ubicata a piazza Carlo Forlanini Ex Presidio Forlanini, per effettuare il tampone, con modalità “drive-in”, ovvero in modalità protetta all’interno della propria autovettura.

Gli orari di aperta per effettuare i tamponi con quest’ultima procedura sono dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:00 e il sabato fino alle 14:00.

Si ricorda che, in attesa del risultato del tampone è necessario rimanere in isolamento“.