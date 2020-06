Regione Lazio- “Servono risposte chiare e celeri sull’ospedale Paolo Colombo di Velletri, già fortemente ridimensionato nel corso degli ultimi anni con la chiusura e il trasferimento di molti reparti. Per questo motivo la chiusura dei reparti di ostetricia, ginecologia e pedatria, decisa per l’emergenza Covid, non può essere ulteriormente prorogata: ne va dell’esistenza stessa dell’ospedale e quindi di un presidio imprescindibile per il territorio”.

Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “Faccio mio e rilancio l’appello della capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale Maria Paola De Marchis: è necessario garantire la riapertura dei reparti il prima possibile, invertendo la direzione di decisioni che hanno concentrato lo spostamento dei reparti al solo Ospedale dei Castelli. Bisogna invece garantire l’accesso anche all’ospedale di Velletri. Tra l’altro lo stesso sindaco di Velletri si era mobilitato affinché i reparti riaprissero al termine dell’emergenza sanitaria. Ora che l’emergenza è finita si proceda alla riapertura”, conclude Tidei.

