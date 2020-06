Roma, derubano un’anziana sul tram: denunciata una banda di ladre in dolce attesa

Roma – Dopo aver accerchiato la loro vittima designata, un’anziana donna romana, le hanno sfilato dalla borsa il portafogli con carte di credito e denaro contante. Così una banda di cinque ragazze, tutte in dolce attesa, sono state denunciate a piede libero dai carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo con l’accusa di furto aggravato.

Le “manolesta” sono entrate in azione a bordo del tram numero 3 ma i militari, in servizio antiborseggio, hanno assistito alla scena e sono immediatamente intervenuti bloccando la banda di ladre e recuperando la refurtiva, interamente restituita alla vittima. Per le cinque borseggiatrici, in virtù del loro stato di gravidanza, è scattata la denuncia a piede libero.

