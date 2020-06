Sanificazioni e gel in tutti gli uffici: così il Comune di Fiumicino combatte il Covid-19

Fiumicino – Sanificazioni straordinarie, elevati standard di pulizia, termoscanner e gel in tutti gli uffici: così il Comune di Fiumicino contrasta la diffusione del Covid-19.

“E’ stata eseguita lo scorso weekend la seconda delle quattro sanificazioni degli uffici comunali previste per fronteggiare l’emergenza coronavirus e tenere alto il livello di sicurezza sia per i nostri dipendenti che per le cittadine e i cittadini – spiega il sindaco Esterino Montino -. Da maggio e fino ad agosto la sanificazione interesserà i nostri uffici ogni ultimo fine settimana del mese. Inoltre, fin da prima del lockdown erano stati alzati i livelli di sicurezza per le procedure di pulizia quotidiana: la ditta che ha vinto l’appalto utilizza speciali prodotti disinfettanti per le superfici, i servizi igienici e i pavimenti”.

“E sempre da prima del lockdown – ricorda ancora il Sindaco – chiunque entri nei nostri palazzi, sia dipendenti che cittadini, oltre ad avere l’obbligo di indossare le mascherine, ha a disposizione un dispenser con il gel disinfettante per le mani. Altri dispenser sono disposti in tutti gli uffici, piano per piano“.

“Elevato anche il protocollo di controlli all’ingresso – continua Montino -: nella sede centrale un termoscanner automatico rileva la temperatura di tutti coloro che entrano, mentre a piazza Grassi è un addetto del Comune a misurarla. Quando saranno riaperti gli altri ingressi dei palazzi comunali, anche quelli saranno dotati di termoscanner. Come Amministrazione stiamo prendendo tutte le cautele del caso per tutelare la cittadinanza e chi lavora nelle strutture comunali”, conclude.

