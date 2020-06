Stati Uniti, in Oregon la mascherina non è obbligatoria per i neri

Newport – Niente obbligo di mascherina per i cittadini neri della contea di Lincoln, in Oregon, Stati Uniti. La decisione è stata presa in risposta alle preoccupazioni della popolazione afroamericana sul rischio di possibili discriminazioni derivanti dall’uso della mascherina in pubblico.

L’intento, come si legge nell’ordinanza, è quello di proteggere la comunità afroamericana che “storicamente e spesso personalmente è stata vittima di molestie e violenza”.

“Dopo le proteste del mese scorso” in seguito alla morte di George Floyd durante un controllo di polizia “pensavamo che questa eccezione potesse essere accolta e compresa come un piccolo sforzo per iniziare ad affrontare le realtà che alcuni dei nostri vicini affrontano quotidianamente”, si legge sul sito della contea dell’Oregon.

