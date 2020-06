Al via il servizio automatico alla Farmacia comunale di Isola Sacra, è la prima in Italia

Fiumicino – Dopo una breve sperimentazione con 4 box, è attivo al massimo delle sue possibilità il nuovo sistema di distribuzione automatica installato presso la farmacia comunale di Isola Sacra e disponibile 24h al giorno 7 giorni su 7.

“Siamo la prima farmacia d’Italia ad avere un dispositivo di questo genere – spiega il dott. Marco Tortorici, direttore della farmacia e consigliere delegato di Farmacie Comunali -. Abbiamo commissionato ad un ingegnere la progettazione e la realizzazione di questo innovativo sistema, particolarmente utile in questa fase della vita del Paese”.

“Chiunque avesse bisogno di integratori, parafarmaci e dispositivi medici – spiega ancora Tortorici – può prenotarli mandando un messaggio al numero whatsapp della farmacia (che è 3512235942). In orario di lavoro, il personale della farmacia provvederà a introdurre l’articolo ordinato in uno dei box. Appena lo sportello si chiuderà, il sistema invierà automaticamente un sms all’utente che l’ha ordinato indicando il numero del box e un pin per poterlo prelevare. L’ordine sarà disponibile entro 12 ore dalla prenotazione”.

“Al suo arrivo, il cliente dovrà inserire il pin, che scadrà una volta ritirato l’ordine, e pagare tramite pos – prosegue -. A quel punto si aprirà lo sportello e si potrà ritirare l’ordine, a qualsiasi ora del giorno e della notte”.

“Abbiamo pensato a questa soluzione avendo in mente soprattutto i tanti, tra i nostri utenti, che lavorano su turni spesso non compatibili con gli orari di apertura della farmacia – spiega ancora Tortorici -. Ad esempio chi lavora in aeroporto, era finora costretto a venire una prima volta per ordinare quello di cui aveva bisogno e una seconda per ritirarlo. Ora non più: potrà venire a fine o a inizio turno, una sola volta”.

“Un servizio che si rivela particolarmente utile anche dato il momento storico che viviamo in cui dobbiamo, in ogni modo, evitare gli assembramenti – sottolinea -. In questo modo li evitiamo ben due volte: per la prenotazione e per il ritiro”.

Il servizio non comporta alcun costo aggiuntivo.

“Siamo partiti qualche settimana fa con 4 box sperimentali – conclude Tortorici – e dato l’enorme successo lo abbiamo messo totalmente a regime attivando un totale di 12 postazioni. Un altro servizio alla città che pone le farmacie comunali di Fiumicino all’avanguardia anche a livello nazionale”.

“Un altro successo delle nostre farmacie – commenta il sindaco Esterino Montino – che si confermano un fiore all’occhiello per la nostra amministrazione, come ho già avuto modo di dire. Un ottimo sistema, molto semplice da usare e accessibile a tutti, per conciliare le esigenze personali e la necessità di acquistare specifici prodotti”.

“Ringrazio il dott. Tortorici per la brillante idea e per averla realizzata – conclude Montino – e tutto lo staff delle Farmacie Comunali che si dimostrano un punto di riferimento sempre attento alle esigenze dei cittadini e delle cittadine. Sono certo che questo dispositivo sarà un successo”.