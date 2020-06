Atto vandalico a Sabaudia: danneggiata una passerella sul lungomare

Sabaudia – Il lungomare di Sabaudia protagonista, suo malgrado, di un atto vandalico. All’altezza del chilometro 23, infatti, è stata danneggiata la passerella A7. A segnalarlo, sui suoi canali social, il sindaco, Giada Gervasi, che ha così commentato l’episodio: “È stato divelto il parapetto laterale e staccati alcuni corrimano, evidente il dolo: aveva resistito indenne anche al maltempo di questo inverno!

Un gesto gravissimo – ha concluso il Sindaco – da condannare in modo forte, in quanto colpisce soprattutto le persone più fragili, chi con disabilità e difficoltà motorie dall’anno scorso, da quando era stata rifatta da zero, poteva usufruire di questa discesa per scendere al mare!”

