Centri estivi a Ladispoli, ecco come ottenere il buono per i ragazzi fino a 19 anni

Ladispoli – L’assessore Lucia Cordeschi fa sapere che è stato pubblicato l’avviso per i voucher ai nuclei familiari destinati alla frequenza di centri estivi, attività educative e individuali per i figli di età compresa tra 0 e 19 anni.

L’investimento, realizzato nell’ambito del “Piano per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia”, ammonta a 17 milioni di euro e i buoni per i centri estivi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse.

La domanda dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 dell’8 luglio 2020, esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile cliccando qui. Per informazioni Numero Unico Regionale 0699500, dalle ore 8 alle ore 19, dal lunedì al venerdì. Per visionare il bando e la domanda, clicca qui.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli