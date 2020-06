Fiumicino, il Sindaco incontra i volontari impegnati nel controllo del territorio – VIDEO

Fiumicino – Questa mattina presso la tensostruttura di via del Faro il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, insieme alla Comandante della Polizia locale Franchini, alla Vicecomandante Carola e al delegato alla Sicurezza Parente, ha incontrato gli oltre 100 volontari impegnati in queste settimane nel monitorare tutto il territorio.

“Li ho voluti incontrare tutti insieme – ha spiegato il sindaco Montino – con la Comandante Franchini, la vice Carola e il mio delegato Parente, per ringraziarli del prezioso lavoro che hanno fatto sin qui, e che continueranno a fare per tutta l’estate, sia nella distribuzione dei pacchi alimentari alle persone in difficoltà, sia nel monitoraggio e nella vigilanza di spiagge e strade del territorio affinché si evitino assembramenti e si mantengano le distanze di sicurezza”.

“Il loro è un grande contributo di responsabilità al già eccezionale lavoro svolto quotidianamente dalla nostra Polizia locale e dalle altre Forze dell’Ordine. Ma con una costa lunga 24 chilometri e una frequentazione estiva del territorio, soprattutto nelle località di mare, che cresce esponenzialmente, l’aiuto dei volontari diventa fondamentale per far sì che il nostro rimanga un territorio sicuro, accogliente e senza rischio alcuno per chi lo frequenta”.

“Gli avvenimenti degli ultimi giorni – conclude il primo cittadino – ci fanno capire che la guardia non va mai abbassata, ma anche che il nostro è un Comune che sta bene, con pochissimi contagi e tutti monitorati. A settembre, poi, con la riapertura delle scuole e le nuove disposizioni ministeriali, di certo il dispiegamento dei volontari ci aiuterà a permettere ai nostri studenti di andare a scuola in sicurezza”.

