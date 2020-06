Formia, con la barca in acque riservate alla balneazione: multate tre persone

Formia – Nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2020” proseguono le attività della Guardia Costiera di Gaeta per la tutela della sicura e corretta fruizione delle spiagge e del mare.

L’attività di pattugliamento in prossimità delle aree riservate alla balneazione di un mezzo navale della Guardia Costiera di Formia, ha consentito di individuare tre diportisti che con le loro unità da diporto navigavano all’interno della fascia riservata alla balneazione lungo il litorale di Gianola. L’aver messo in pericolo la sicurezza dei numerosi bagnanti presenti in zona è costato ai tre diportisti, nel complesso, circa mille euro di sanzioni.

E’ stato inoltre sanzionato un altro diportista che, a bordo di un acquascooter, navigava nella zona di Vindicio senza il casco protettivo: in questo caso è stata comminata una sanzione amministrativa di circa trecento euro per il mancato utilizzo del dispositivo di sicurezza.

Sul fronte dei trasporti marittimi, la giornata di sabato, anche in considerazione del “ponte romano” per la festività dei SS. Pietro e Paolo, è stata caratterizzata da una massiccia presenza di passeggeri transitati dal porto di Formia per l’imbarco sulle unità di linea che assicurano i collegamenti con le isole di Ponza e Ventotene.

La Guardia Costiera di Formia, grazie al prezioso ausilio dei volontari della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile Ver.Sud Pontino, ha provveduto al controllo ed alla corretta gestione dei quasi 2000 passeggeri transitati dal porto, anche nell’ambito dei dispositivi di sicurezza interforze previsti dalla Questura di Latina per il contenimento del virus Covid-19.

