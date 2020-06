Latina – Momenti di tensione oggi a Latina, dove i carabinieri della stazione di Borgo Sabotino sono intervenuti per arrestate in flagranza di reato un 30enne, un cittadino romeno residente in città.

Il giovane, a seguito della recente separazione dalla compagna di nazionalità brasiliana, trasferitasi dopo la separazione presso l’abitazione del’ex marito, minacciava e molestava telefonicamente entrambi allo scopo di ottenere un incontro chiarificatore con l’ex compagna.

Alle ore 15.30 odierne, il 30enne si è recato presso l’abitazione della sua ex e in preda all’ira, utilizzando la propria autovettura, ha distrutto il cancello d’ingresso dell’abitazione, insistendo di voler chiarire la situazione. Nell’auto è stata trovata anche una mazza da baseball. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, previsto per la mattinata di domani, mercoledì 1 luglio 2020.