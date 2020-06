Maury’s Com Cavi Tuscania, Antonio De Paola resta e promette: “Fino alla fine”

Un’altra importantissima riconferma per la Maury’s Com Cavi Tuscania. Per la seconda stagione consecutiva Paolo Tofoli potrà avvalersi del talento e dell’esperienza di Antonio De Paola.

Classe 1988, il forte schiacciatore di Gaeta vanta un curriculum di tutto rispetto ad iniziare da una Champions League vinta nel 2009, una Supercoppa Italiana (2013) e quattro campionati in Superlega con Itas Diatec Trentino, e tantissime stagioni in A2 in giro per la Penisola: Isernia, Atripalda, Ortona, Vibo Valentia, senza dimenticare Club Italia e il ritorno a Trento in Superlega nella stagione 2013-2014. Nel suo palmares anche due Coppe Italia di serie A2 (2013 e 2016).

Nel 2006 si è laureato campione d’Italia Under 21 di beach volley e ha fatto parte della selezione Nazionale Under 23 di Lega nel 2010 e 2011.

Secondo anno a Tuscania, evidentemente ti sei trovato bene. Ora però aumentano le responsabilità, la tua preziosa esperienza e la tua proverbiale ‘grinta’ dovranno essere sempre più un punto di riferimento per la squadra e soprattutto per i più giovani..

“Sono molto contento di restare a Tuscania, sono stato da subito bene accolto dalla cittadina e dai tifosi, sono orgoglioso di difendere questi colori“.

Nonostante l’interruzione a causa dell’emergenza sanitaria, ora conosci meglio la serie A3. Come pensi si dovrà affrontare la nuova stagione?

“Per quanto riguarda la squadra sono contento del roster che è stato allestito perché saremo competitivi anche quest’anno. Non sarà facile, l’A3 è un campionato duro, nonostante quello che si dice è un campionato equilibrato che nelle prime tre/quattro posizioni non ha nulla a che invidiare alla A2: le prime sei dello scorso anno erano tutte ottime squadre. Sarà equilibrato sia nel girone nord che nel girone sud. Personalmente sono fiducioso. Come l’anno scorso darò una mano ai giovani, cercando di dispensare consigli utili. I tifosi possono star sicuri che non molleremo fino alla fine, lotteremo con il sangue ad ogni incontro fino al fischio finale“.

CARRIERA

2019/2021 A3 Maury’s Com Cavi Tuscania

2018/2019 B Civita Castellana

2017/2018 A2 Geosat Geovertical Lagonegro fino al 4/12/2017

2016/2017 A2 Sigma Aversa dal 7/12/2016

2015/2016 A2 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2014/2015 A2 Sieco Service Ortona

2013/2014 A1 Diatec Trentino

2012/2013 A2 Sidigas HS Atripalda

2011/2012 A2 Club Italia Roma

2010/2011 A2 Geotec Isernia

2009/2010 A2 Edilesse Cavriago

2008/2009 A1 Itas Diatec Trentino

2007/2008 B1 Igo Genova

2006/2007 A1 Itas Diatec Trentino

2005/2006 A1 Itas Diatec Trentino dal 4/12/2005

2004/2006 Giov. Itas Diatec Trentino

PALMARES

1 Champions League (2009)

1 Supercoppa Italiana (2013)

2 Coppa Italia A2 (2013,2016)

1 Campionato Italiano U18 (2006)

1 Campionato italiano U15 (2004)

2 Campionati italiani U21 di Beach volley (2005, 2007)

1 Campionato italiano U19 di Beach volley (2006)