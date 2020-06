Ostia, arrestata coppia di extracomunitari per furto aggravato

Ostia X Municipio – In occasione del breve ponte di SS. Pietro e Paolo, sono proseguiti senza sosta i servizi di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia, organizzati anche con l’ausilio dei colleghi dell’8° Reggimento Lazio

In particolare, i Carabinieri di Ostia hanno arrestato una coppia di extracomunitari per furto aggravato. Secondo quanto riportato da un comunicato stampa delle Forze dell’Ordine “i due, di 43 e 25 anni entrambi residenti a Nuova Ostia, si trovavano insieme ad un terzo complice all’interno di un noto bar di via delle Baleniere.

I malfattori, approfittando della distrazione di uno degli avventori, si sono impossessati di una borsa tentando di darsi alla fuga. Sfortunatamente per loro, sono stati notati e bloccati da un Carabiniere che, libero dal servizio, si trovava all’interno dell’esercizio commerciale.

Sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre il terzo complice del furto, datosi alla fuga, è attivamente ricercato”.