Riapertura scuole a Pomezia, la Lega tuona: “Necessario un piano per la ripartenza”

Pomezia – “Oggi in consiglio comunale si è discusso di alcuni aspetti riguardanti le scuole: mensa e trasporto. Riteniamo positivo che l’Amministrazione si preoccupi di evitare le stoviglie usa e getta e che voglia mantenere in vita il servizio pedibus; tuttavia troviamo inconcepibile che né il Sindaco né alcun membro dell’amministrazione abbiano voluto illustrare il piano di riapertura delle scuole, certamente prioritario rispetto a qualsiasi altra iniziativa”. Così in una nota stampa congiunta i consiglieri della Lega, Fabio Fucci, Emanuela Pecchia, Saverio Pagliuso, Massimo Abbondanza.

“In questi due mesi estivi si dovranno realizzare quegli interventi che consentiranno ai nostri studenti, grandi e piccoli, di rientrare a scuola in sicurezza. Registriamo invece ancora confusione e ritardi che si continuano ad accumulare sulla scuola e che stanno presentando un conto amaro ai bambini, ai ragazzi ed alle famiglie”.

“Si proceda immediatamente con l’apertura di un tavolo di confronto – concludono i consiglieri – con i dirigenti scolastici, i rappresentanti dei genitori, e le forze politiche della Città. La Lega è disponibile a portare le sue proposte per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche”.

