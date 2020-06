Riapre l’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton

Il 25 giugno 2020 l’ Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, ha riaperto la sua struttura dopo un periodo di pausa a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. L’ Aleph Rome Hotel sorge nel cuore del centro storico della Città Eterna, ed è un perfetto esempio di un connubio tra tradizione ed innovazione, poiché grazie all’ ausilio di sistemi virtuali, consente ai potenziali ospiti di condurre una visita guidata alla scoperta dell’ hotel, delle sue camere e suites e dei suoi spazi. In un periodo storico come quello attuale, nel quale sono in vigore restrizioni in merito gli spostamenti, risulta fondamentale ed appropriata la possibilità di compiere suddetta visita in piena sicurezza, ai fini di organizzare il proprio soggiorno o evento, nei minimi dettagli. Il video per poter compiere una visita virtuale può essere scaricato con il link: https://we.tl/t-BeQy4rs1Uf.

La posizione strategica dell’ Aleph Rome Hotel, consente di soggiornare ad un passo dai siti di maggior interesse turistico e culturale: con una passeggiata di circa 15 minuti sarà possibile ammirare la scalinata di Trinità dei Monti che domina Piazza di Spagna, oppure scorgere la celebre Fontana di Trevi, o immergersi nella natura percorrendo in bicicletta Villa Borghese.

L’ Aleph Rome Hotel è caratterizzato da un ambiente lussuoso dato da alti soffitti, pavimenti in marmo nella hall, ed ampi spazi che consentono di mantenere le distanze di sicurezza.

Contribuiscono a rendere l’ Hotel sontuoso e curato nei dettagli: la scenografica terrazza posta all’ ultimo piano, sulla quale sarà possibile ritagliarsi dei momenti di svago all’ aria aperta, dal lunch all’ aperitivo, la piscina sul rooftop con vista sullo skyline della città di Roma, il ristorante Sky Blue con la sua cucina mediterranea, lo shisha bar dove sarà possibile vivere un’esperienza esotica ed il cocktail bar in quanto luogo di incontro di turisti e romani. Nell’ Hotel è presente inoltre una sala riunioni perfetta per ospitare eventi, sia privati che aziendali, la cui metratura ed ampiezza consentono lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza, anche grazie all’ ausilio del programma Event Ready implementato sulle nuove distanze sociale, ed i protocolli di igiene, volti a garantire un’esperienza di comfort all’ insegna della sicurezza e del vivere in un modo sicuro e socialmente responsabile.

(Il Faro Online)