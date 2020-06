Roma Volley Club, Manuele Mandolini confermato: “Davvero felice. Faremo grandi cose”

Trent’anni appena compiuti e una grande voglia di “scoppiare” la palla. Alla seconda esperienza in serie A Manuele Mandolini è carico a pallettoni per iniziare da protagonista una grande stagione.

“Mando” conferma e rilancia le proprie ambizioni in prima linea. Romano, schiacciatore classe ’90, 198 centimetri, dopo molti anni in serie B tra Ostia, dove ha iniziato, Monterotondo, Castello, Aversa e tre anni a Sabaudia, è pronto per il secondo anno con la maglia della Roma Volley.

“Sono felice e orgoglioso di esser stato riconfermato, soprattutto perché vivrò questa annata in prima linea. Quest’anno il Presidente ha fatto un grande lavoro, creando non una semplice squadra ma una vera e propria famiglia. Abbiamo un gruppo vero composto da ragazzi di Roma, che conosco da tanto tempo. Tutto ciò è davvero “figo” e allo stesso tempo stimolante. Dobbiamo ripartire da quanto fatto di buono lo scorso anno, che è stato difficile. Quindi testa bassa e pedalare, sono certo faremo un grande lavoro“.

(foto@AndreaMaddaluno)