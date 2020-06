Trasporto scolastico, Severini: “Troppo complicato scaricare le ricevute. Mi appello al Sindaco”

Fiumicino – “I cittadini che pagano ed usufruiscono del trasporto scolastico, non riescono a stampare una ricevuta scaricabile. Quella che ricevono è impossibile da scaricare perché presenta un codice univoco. Dalla sollecitazione dei nostri concittadini, emerge la loro difficoltà e chiedo al Sindaco di non sottovalutare questa esigenza che coinvolge tutta la città”. Ad affermarlo in un comunicato è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Per ottenere una ricevuta personale, – prosegue il Capogruppo – ogni cittadino deve contattare tramite e-mail l’ufficio trasporti, che a sua volta fornirà alla persona interessata, una dichiarazione che attesta la cifra spesa per il trasporto scolastico. I cittadini hanno bisogno di un sistema più veloce che permetta di scaricare le ricevute direttamente dal sito.

Nel periodo di crisi che stiamo attraversando, molte persone cercano di ricorrere al commercialista per scaricare le ricevute, ma non riescono a farlo con facilità per il trasporto scolastico. Eppure, il Comune è dallo scorso anno che, per quanto riguarda il trasporto, utilizza la piattaforma “urbi” che presentava già qualche problematicità“.

“I nostri concittadini – conclude Severini – devono poter usufruire di un strumento più semplice. Presenterò personalmente un’interrogazione comunale per sollecitare la risoluzione di questa criticità”.

