Vela Fiamme Gialle, raduno olimpico a Gaeta fino al 3 luglio

Gaeta – Continua per i velisti gialloverdi l’intenso programma messo a punto per il superamento del lockdown imposto dall’emergenza epidemiologica covid-19. Presso la sede del IV Nucleo Atleti, forte della sua strategica collocazione sulla splendida rada del Golfo di Gaeta, proseguono i cicli di preparazione tecnico-atletica specifica per le varie classi ed i ruoli a bordo.

Nel rispetto dei protocolli previsti, la direzione tecnica ha inteso programmare cadenzati appuntamenti che si configurano come importanti tappe di avvicinamento ad una anomala stagione olimpica, che al momento prevede pochissimi eventi nazionali ed internazionali, oltre ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo, già rimandati all’anno venturo.

Anche l’allenamento in corso, programmato in sinergia con i vertici federali, dal 26 giugno al 3 luglio, prevede quindi sia la presenza dei nostri portacolori, che l’aggregazione di alcuni atleti della squadra nazionale, al fine di garantire agli stessi l’ottimizzazione della qualità del lavoro, alternando uscite in mare e relativi briefing per la preparazione tecnico-tattica, a sedute mirate in palestra con programmi personalizzati, in modo da arrivare pronti a centrare gli obiettivi stabiliti per i prossimi impegni ufficiali, di fatto importantissimi, anche se ancora sottoposti all’incertezza.

Nella classe Laser standard, i gialloverdi Marco Gallo, Giovanni Coccoluto e Gianmarco Planchestainer, con l’obbiettivo prioritario di selezionare l’Italia alle prossime Olimpiadi, sono guidati dal tecnico federale della “classe Laser”, nonché ex Fiamma Gialla, Giorgio Poggi, coadiuvato dal nostro staff di tecnici.

Nella classe 49er Fx, l’equipaggio femminile formato dalla Fiamma Gialla Carlotta Omari, in coppia con la prodiera Matilda Distefano (Soc.Triestina della Vela), anch’esso concentrato prima di tutto sulla selezione olimpica, è supportato dal Team della Sez. Vela, in sinergia con Gianfranco Sibello, allenatore della medesima articolazione, nonché Tecnico Federale della 49er; Nella classe RS:X – M, per il finanziere Daniele Benedetti, è in atto già da diverse settimane un articolato ciclo di allenamenti a Gaeta, parte di una programmazione in autonomia (concordata con i tecnici federali di riferimento) che prevede un intenso lavoro di preparazione tecnico atletica sia in mare che a terra, sotto la costante supervisione dello staff tecnico in sede a Gaeta, rivelatasi ancora una volta perfetta location per la varietà delle condizioni meteo-marine che, soprattutto nel periodo estivo, è in grado di offrire.