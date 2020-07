Canottaggio, gli azzurri in raduno a Sabaudia in vista degli Europei

Sabaudia – A circa quattro mesi dal forzato stop del collegiale olimpico in svolgimento a Sabaudia, dovuto alla pandemia da covid-19, il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha diramato una nuova convocazione per un collegiale nazionale valutativo in vista dello svolgimento dell’Europeo 2020 assoluto in programma a Poznan (Polonia) dal 9 all’11 ottobre.

Il raduno si svolgerà a Sabaudia dal 6 al 19 luglio e servirà per iniziare la preparazione in vista dell’Europeo, ma anche per consentire a tutti, atleti, staff tecnico e medico, di ritornare alla normalità pur mantenendo vive le normative connesse al contenimento dell’infezione da covid-19. Al raduno parteciperanno, tra donne e uomini, 42 atleti, di cui 38 senior e 4 pesi leggeri.

Di seguito i convocati

Senior maschili e femminili: Andrea Cattaneo (Carabinieri/SC Bissolati), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Emanuele Fiume, Matteo Lodo, Domenico Montrone, Mario Paonessa, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Matteo Castaldo, Enrico D’Aniello, Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Raffaele Giulivo, Andrea Maestrale, Luca Parlato (Marina Militare), Salavatore Monfrecola, Alfonso Scalzone (RYCC Savoia), Jacopo Frigerio (SC Lario), Sara Bertolasi (SC Milano), Simone Martini, Alessandra Patelli (SC Padova), Stefania Buttignon (SC Timavo).

Pesi leggeri maschili e femminili: Federica Cesarini, Pietro Ruta (Fiamme Oro), Stefano Oppo (Carabinieri), Valentina Rodini (Fiamme Gialle-SC Bissolati).