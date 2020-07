Coronavirus, nuovi casi a Nettuno: coppia di coniugi in isolamento domiciliare

Nettuno – Sono stati registrati in data odierna due nuovi casi di coronavirus a Nettuno. Si tratta di una coppia di coniugi, 52 anni lei e 57 anni lui, le cui condizioni non destano particolari preoccupazioni e per questo sono stati posti in isolamento domiciliare. Lo rende noto il Comune di Nettuno

La coppia è stata presa in carico dalla Asl Roma 6 che sta procedendo con l’indagine epidemiologica. “Siamo in una fase delicata – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – chiedo a tutta la cittadinanza massima attenzione e rispetto delle normative anticovid per evitare che il virus ricominci a circolare. Siamo in un momento di ripartenza dopo i duri mesi di lockdown e non dobbiamo vanificare tutti i sacrifici fatti. La città ha sempre risposto bene nella battaglia del coronavirus e deve continuare a farlo. L’obiettivo, in raccordo con la Asl, è quello di isolare il cluster e monitorare con attenzione l’evolversi della situazione”.