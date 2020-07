Fiumicino, la Lega scende in piazza, Picciano: “Stop alle cartelle Equitalia”

Fiumicino – “Sabato 3 luglio dalle 9 alle 12.30 in via Torre Clementina, angolo piazza Grassi a Fiumicino, saremo presenti con un gazebo della Lega per dire stop all’invio delle cartelle Equitalia a commercianti e cittadini già tramortiti dagli effetti del lockdown e no all’abolizione dei decreti sicurezza e l’apertura indiscriminata delle nostre frontiere a chi non ne ha diritto”. Lo dichiara in una nota stampa Giuseppe Picciano, coordinatore Lega-Salvini Premier Fiumicino

“Ecco quello che non vogliamo – spiega Picciano -: che questo Governo finisca per distruggere il tessuto produttivo e sociale del nostro paese: famiglie, lavoratori e imprese. Per questo chiediamo a tutti i cittadini di aderire alla raccolta firme promossa da Matteo Salvini. Dobbiamo fermare tutto questo e mandare a casa l’alleanza Pd-5Stelle”.

“Con me ci saranno il senatore De Vecchis e i consiglieri comunali D’Intino e Poggio che ringrazio per il costante lavoro di rappresentanza delle problematiche del nostro territorio a livello nazionale, regionale e comunale”.

