L’arbitro Andrea Ancora promosso in Serie C, Ladispoli fa il salto nel professionismo

Ladispoli – Per la prima volta Ladispoli avrà un suo concittadino arbitro in serie C. Andrea Ancora, nato e cresciuto nella città tirrenica, dalla prossima stagione sarà uno dei fischietti in quello che è il terzo campionato per importanza.

Dopo 3 stagioni in Serie D è arrivata la meritata promozione , generata da una classifica in cui si è piazzato tra i primi venti. La giacchetta di Ladispoli, dunque, sarà di scena da settembre in stadi come Bari, Terni, Catania, tra le altre. Motivo per lui di grande soddisfazione visto che ha tutti i requisiti per poter approdare in Serie A.

Per la città di Ladispoli, nota per risultati sportivi importanti, è sicuramente un vanto avere un arbitro nell’orbita nazionale del calcio. Ancora che nella vita è un dipendente in un’azienda di Ladispoli, non ha mai nascosto le sue ambizioni : quelle di arrivare nel massimo campionato di calcio.