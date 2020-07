Ostia, è dedicato a Paolo Ferrari il nuovo cinema drive-in

Ostia – E’ dedicato alla memoria del compianto presidente della Warner Bros Italia, nonché ideatore del primo drive-in della Penisola, Paolo Ferrari, lo spazio per le proiezioni all’aperto che verrà inaugurato sabato 4 luglio nei parcheggi di Cineland.

Paolo Ferrari è una figura mitica nell’ambito della cinematografia internazionale. Scomparso all’età di 85 anni a ottobre dello scorso anni Paolo Ferrari ha cominciato a lavorare nel cinema nel 1957 per la MGM Metro Goldwyn Mayer. E’ di quell’anno la nascita della sua creatura: il drive-in più grande d’Italia sorto lungo la via Cristoforo Colombo al confine tra i quartieri di Casal Palocco e Axa che arriveranno diversi anni dopo.

Ferrari, dopo il passaggio a Columbia Pictures, nel 1989 approda alla Warner Bros. A partire dal 2007, viene nominato Presidente e Amministratore Delegato della Warner Bros. Entertainment Italia, responsabile di tutte le attività svolte dalla Società in Italia fino al 2011 quando si ritirò da ogni impegno lavorativo. Nel suo curriculum figura anche la presidenza dell’Anica, l’associazione delle imprese cinematografiche, e la direzione del Festival internazionale del Film di Roma.

E’ dunque dedicato a Paolo Ferrari, amico del patron di Cineland, Giuseppe Ciotoli, il nuovo drive-in che nasce nel parcheggio del multisala di Ostia. Su di un’area di circa 60 mila mq, è stato realizzato un impianto all’aperto che potrà ospitare fino a 460 Auto e 50 moto. Lo schermo di 23 metri per 10, comodamente visibile da ogni parte dell’area, è posto nel punto esatto in cui Federico Fellini nel 1990 girò la scena iconica (tanto da essere usata anche per la locandina) de “La voce della luna” con Paolo Villaggio e Roberto Benigni.

L’ascolto dall’auto potrà avvenire attraverso l’autoradio: il segnale audio del film, infatti, verrà trasmesso via FM stereo. Per questo motivo i motociclisti, che potranno seguire il film su sdraio in uno spazio a loro dedicato, potranno ascoltarlo attraverso lo smartphone e gli auricolari.

Con questi numeri il drive-in di Ostia, nato per ovviare ai rischi di contagio e all’obbligo di distanziamento sociale, si preannuncia come l’unico funzionante in Italia e il più grande in Europa.