Pomezia, il 5 luglio l’incontro in piazza con il Norsaa Guardie Zoofile

Pomezia – Domenica 5 luglio, con il Patrocinio del Comune di Pomezia, il Norsaa Guardie Zoofile sarà in Piazza Indipendenza dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Durante l’incontro in piazza il Norsaa, da sempre a tutela delle persone, degli animali e dell’ambiente, presenterà la sua Organizzazione, la nuova Ambulanza Veterinaria e i propri mezzi. Verrà poi spiegata la tecnica di rianimazione cardio polmonare del cane.

Inoltre, tutti i partecipanti potranno porre domande ai membri del Norsaa in materia di diritti degli animali e apprenderanno come poter far parte dell’organizzazione stessa.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia