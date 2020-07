Roma, piano anti-crisi: in IX Municipio passa la proposta della Lega

Roma – “Sportello Commercio Covid-19″ come piano anti-crisi, è passata in Consiglio la mozione della Lega, votata all’unanimità a presentata dal consigliere Piero Cucunato che mette insieme una serie di misure in favore del Commercio e dell’attività congressuale , un settore particolarmente importante per l’Eur che stenta a ripartire.

“La mozione che ho presentato – commenta Piero Cucunato, capogruppo Lega Salvini premier in IX Municipio – va nella direzione di convogliare tutte le risorse al fine di attivarsi nella rapida creazione di uno ‘Sportello Commercio Covid-19’ al fine di agevolare un percorso di ripresa che sgravi gli uffici di scopo andando incontro alle esigenze dei commercianti. E’ necessario che gli imprenditori del territorio siano aiutati ad istruire le richieste per reperire risorse finanziarie e che siano sempre edotti su tutti i bandi pubblici o privati a cui gli sarà possibile accedere”.

“Inoltre con lo Sportello Commercio l’intento è quello di puntare a procedure di semplificazione amministrativa per le occupazioni di suolo pubblico, sgravi fiscali e tributari nonché di facilitare l’accesso al credito con eventuali protocolli d’intesa presso gli Istituti finanziari, bancari e i Fondo di Garanzia”.

“Al centro della mia mozione – spiega Cucunato – ho posto il rilancio e lo sviluppo del territorio che offre location uniche per i grandi eventi e la convegnista. Tra le priorità è al mondo congressuale a cui bisogna rivolgere lo sguardo, lo Sportello sarà titolato per sensibilizzare Comune, Regione e Governo a riguardo consapevoli che lo sviluppo ha bisogno di fondarsi su una politica di investimento”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Eur