Samuel Onwuelo confermato alla Top Volley Cisterna: “Mi farò trovare pronto”

Latina – Samuel Onwuelo sarà l’opposto della Top Volley Cisterna anche per la prossima stagione. Il posto due italiano sarà protagonista con Giulio Sabbi del campionato di Superlega dopo aver lavorato con coach Lorenzo Tubertini che, anche nel campionato scorso, lo ha chiamato in causa piuttosto spesso. “

“Sono molto felice di essere ancora qui e di difendere i colori della Top Volley, ci tengo a ringraziare la società per la fiducia che ha riposto in me, questo lo ritengo molto importante per il contributo che continuerò a dare quando verrò chiamato in causa” spiega Samuel, che è l’ottavo giocatore italiano annunciato dalla Top Volley (eguagliando il numero di italiani del passato campionato) con il ruolo di schiacciatore ancora da confermare.

“Nella passata stagione mi sono trovato molto bene con i compagni e con lo staff, la società ha deciso poi di darmi fiducia e di questo sono molto orgoglioso – aggiunge Samuel, nato in Nigeria ma di passaporto italiano e che in precedenza aveva giocato in serie A2 ad Alessano, nella stagione precedente a Reggio Emilia (A2) mentre in Superlega l’opposto aveva giocato anche nel torneo 2016/2017 a Modena – il mio obiettivo? Dare il più possibile una mano alla squadra e farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa per scendere in campo. Nell’ultimo campionato, fin dall’inizio della preparazione, sono stato sempre molto disponibile al lavoro che mi veniva proposto e poi ho lavorato molto tecnicamente, con il coach che mi ha dato una mano per migliorare alcune situazioni di gioco”.

Studio e sociale

Onwuelo è uno studente universitario di ingegneria gestionale e anche un grande appassionato di musica e di libri. “Nonostante la sospensione a causa della pandemia di covid-19 reputo l’ultimo campionato molto positivo per la squadra, abbiamo dimostrato di saper crescere e lottare contro tutti – riprende Samuel – Fuori dal campo poi mi è piaciuto molto il progetto di coinvolgimento che abbiamo fatto nelle scuole, specie in quelle di Cisterna di Latina, dove siamo andati più volte nel corso della stagione e abbiamo incontrato più volte gli studenti e poi nel progetto contro il bullismo e cyberbullismo #Accendiamoilrispetto con AbbVie e la Polizia di Stato, un’iniziativa che ci vedeva dare una scossa alla rete prima di ogni partita casalinga, lo ritengo un messaggio molto importante e che si lega molto ai miei valori, che poi sono gli stessi del Club per cui gioco”.

Samuel Onwuelo

Nato il 18/4/1997

Opposto, altezza 198 cm

2019/2020

2018/2019 A2 Aurispa Alessano

2017/2018 A2 Conad Reggio Emilia

2016/2017 A1 Azimut Modena

2015/2015 B2 DHL Modena

2015/2016 A1 DHL Modena

2013/2015 C Modena Volley

(foto@Libralato)