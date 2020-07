Anzio, la replica del Mosap: “La criminalità non ha mai preso il sopravvento”

Anzio – ”Le soluzioni al problema sollevato dall’appello di alcuni cittadini di Anzio sono nelle persone degli operatori di Polizia, gente che batte il territorio 24 ore su 24, gente preparata contro la criminalità, noi siamo un osso duro e nessuno ci ha sopraffatto. Sono critiche ingenerose. Oltre alla protesta vorremmo che la cittadinanza di Anzio dia un sostegno morale alle forze dell’ordine e non solo critiche”. È la replica, in una nota, della segreteria generale del sindacato autonomo di Polizia, Mosap all’appello della cittadinanza di Anzio che chiede maggiore controllo da parte degli operatori di Polizia in quanto, secondo i firmatari “la microcriminalità ha preso il sopravvento”.

”La ‘terra di nessuno’ cosi’ come viene chiamata dai cittadini – continua la nota del sindacato di Polizia Mosap – si conquista con la partecipazione degli operatori di Polizia e i cittadini insieme, noi ce la mettiamo tutta e i risultati, checche’ ne dicano i firmatari dell’appello, ci sono e ce ne saranno nel lungo periodo”.

”La criminalità – sottolinea il Mosap – non ha mai preso il sopravvento sulle istituzioni, tutt’altro: vi è un continuo impegno da parte dello Stato di riaffermare la propria presenza e riportare la legalità anche in quei quartieri più esposti alla microcriminalità”.

Infine, al riguardo, il sindacato dei poliziotti ricorda la richiesta propria del Mosap, in occasione della recente visita dei vertici sindacali presso il Commissariato di Anzio: ”rafforzamento del Commissariato in termini di mezzi e di uomini, sottolineando altresì l’importanza dei commissariati distaccati che, nella sensibile posizione di frontiera, svolgono con impegno impagabile un ruolo fondamentale nel contrasto alla criminalità. Riteniamo l’appello giusto nella forma, sbagliato nella sostanza” conclude il Sindacato.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio