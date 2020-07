Anzio, scontro frontale tra un’auto e una volante della Polizia allo Zodiaco

Anzio – Attimi di paura ad Anzio, dove un’automobile è entrata in collisione con una volante della Polizia. Gli agenti, nella serata di ieri 1 luglio, stavano intervenendo nel Quartiere Zodiaco per sedare una lite in via della Fonderia, quando una Bmw contromano ha preso frontalmente la volante dei poliziotti. Sul luogo sono accorsi immediatamente i Vigili del Fuoco e il 118.

Candido De Angelis: “Urgente agire, anche con il coinvolgimento dell’Esercito”

“Sono vicino agli agenti della Polizia di Stato, Susanna Careddu e Fabio Tagliaferro, coinvolti ieri sera in un incidente stradale al Quartiere Zodiaco, con un’auto che è entrata in collisione con la volante, intervenuta sul posto a causa di una lite”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis che, nella giornata di ieri, ha scritto nuovamente al Prefetto di Roma per chiedere “la programmazione urgente di interventi al Quartiere Zodiaco finalizzati, in particolare, all’immediato sgombero coattivo degli alloggi abusivamente occupati, alle successive fasi di supporto per la collocazione delle persone coattivamente allontanate, all’ausilio nella bonifica delle aree interessate ed il successivo presidio del quartiere”.

“Tali operazioni, impossibili da condurre esclusivamente con la Polizia Locale, – scrive il Sindaco De Angelis – potranno essere conseguite esclusivamente mediante le Forze dell’Ordine, il cui espresso intervento si richiede, con il supporto dell’Esercito Italiano. Si evidenzia la necessità e l’urgenza dell’intervento, laddove l’occupazione abusiva non lede i soli interessi della parte proprietaria, ma lede anche il generale interesse dei cittadini alla convivenza ordinata e pacifica, assumendo una valenza eversiva”.

