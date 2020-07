Ardea, sabato 4 luglio riapre al pubblico il Museo Manzù

Ardea – “Il Museo Manzù sarà riaperto al pubblico sabato 4 luglio alle ore 10″ a comunicarlo è il Comitato Popolare “Pace per Manzù” attraverso una nota stampa. Il Comitato Popolare e il Comitato Civico della comunità di Ardea avevano chiesto al Ministero per i Beni Culturali l’immediata riapertura del Museo, rimasto chiuso in seguito all’emergenza Covid-19.

Dopo l’udienza al Tar e la decisione del Comune di respingere l’istanza degli eredi per per la rimozione e la cremazione della salma (leggi qui), il Comitato Civico Pace per Manzù ottiene nuovamente quanto richiesto: il Museo riaprirà a breve.

