Fiumicino, nasce l’Associazione Commercianti di via Torre Clementina e Centro Storico

Fiumicino – Nasce l’associazione commercianti di via della Torre Clementina e Centro Storico. “Dopo una riunione molto partecipata abbiamo deciso di unire le forze e costituire un’associazione che possa interloquire con l’amministrazione per rilanciare in maniera decisa uno dei poli produttivi più rinomati del Comune di Fiumicino” spiegano in una nota stampa i promotori.

“Una decisione che in questo post-Covid era non più rinviabile. Torre Clementina e la parte storica di Fiumicino da sempre rivestono un carattere centrale per questo territorio, oltre a essere il biglietto da visita per tutti i turisti. È quindi per noi prioritario avviare un percorso che possa armonizzare le necessità di tutte le imprese e mettere sui tavoli dei decisori soluzioni e proposte che possano portare beneficio non solo al commercio ma anche alla città nella sua interezza”.

“Presidente pro tempore è stato nominato Gianluca Consiglio – concludono -. Consiglieri pro tempore invece sono Giuseppe Picciano e Leonardo Cotardo“.

