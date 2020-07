Fiumicino, scritte intimidatorie contro una militante di Patria e Libertà

Fiumicino – “Nella notte vicino l’abitazione di una militante del nostro circolo è comparsa una scritta intimidatoria ed offensiva” è quanto denuncia in una nota il circolo di FdI – Patria e Libertà.

“La nostra militante – continua il Circolo -, da sempre attiva nel sociale sul territorio, rientrando a casa ha trovato nelle immediate vicinanze una scritta che la insultava, il tutto dopo che nella giornata di ieri aveva denunciato sui social un mancato servizio riguardante il chiosco nel quale lavora”.

“Non possiamo che esprimere la nostra piena e incondizionata solidarietà alla nostra militante, che ha comunque già sporto querela per l’intimidazione alle forze dell’ordine, e per promettere a coloro che hanno compiuto il gesto che non saranno questi attacchi personali a fermare la nostra attività sul territorio a favore dei nostri cittadini e compatrioti”.

