Ladispoli, al via il posizionamento dei dossi stradali

Ladispoli – L’Amministrazione comunale, a seguito delle richieste e delle segnalazioni dei cittadini, si è adoperata per il posizionamento di attraversamenti pedonali e cuscini berlinesi in alcuni punti critici della città.

Un lavoro che, insieme alla manutenzione straordinaria delle strade, contribuirà alla sicurezza di pedoni ed automobilisti. Gli attraversamenti pedonali interessano via Roma, via Bari, via Londra, via Dublino, via Glasgow, via Parigi e via Madrid; i cuscini berlinesi, invece, via dell’Infernaccio, l’area di fronte al campo sportivo ” Sale” e vicolo del Ghiberti. I lavori, salvo imprevisti, saranno terminati entro la prossima settimana.

