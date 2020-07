L’appello del comitato SaiFO: “Da Ostia a Montalto di Castro un nuovo modo di fare turismo”

Fiumicino – “Cittadini, associazioni, pro loco, associazione e sindacati, comitati territoriali, hanno manifestato grande interesse e in circa 30 hanno già aderito formalmente alla nostra proposta per trasformare l’Appello al Presidente della Regione Lazio, lanciato a fine maggio (leggi qui), in un “Manifesto – Da Ostia a Montalto di Castro un nuovo modo di fare turismo”, condiviso di obiettivi e priorità, per ottenere finalmente un intervento attivo e di coordinamento della Regione Lazio, da svolgere direttamente sul territorio, e avviare quella trasformazione economica e sociale non più rinviabile”.

Così in una nota stampa il Comitato Promotore Sistema ArcheoAmbientale Integrato Fiumicino Ostia che prosegue: “Invitiamo quanti altri hanno manifestato interesse e/o comunque sono interessati ad inviare la loro adesione; per aderire è necessario inviare una e-mail a comitatosaifo@gmail.com con riferimenti e logo dell’ente”.