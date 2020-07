Museo Città di Pomezia, firmata l’intesa tra il Comune e l’Aeronautica Militare

Pomezia – Ieri mattina, presso l’Aeroporto Militare di Pratica di Mare, è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (Ciga) dell’Aeronautica Militare e il Comune di Pomezia, contenente iniziative culturali a favore del Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento situato nel Centro Storico della Città, in Piazza Indipendenza.

La collaborazione, frutto di un intenso lavoro congiunto, nasce dall’esigenza prioritaria di regolare le attività di acquisizione, esposizione e conservazione nel Museo di materiale fotografico storico aeronautico che documenta la trasformazione territoriale della Città nelle sue diverse fasi evolutive e, allo stesso tempo, di promuovere iniziative condivise in ambito culturale, museale e storico. Tra le principali attività di collaborazione promosse dal protocollo:

– operare in sinergia nel settore della ricerca e del recupero di materiale e di documentazione storica per l’incremento della collezione museale;

– ideare e realizzare attività di carattere formativo e didattico divulgativo rivolte soprattutto alle scuole;

– organizzare e promuovere mostre, convegni, conferenze e seminari di studio;

– prestito reciproco di beni nell’ottica della conservazione, della conoscenza e della valorizzazione delle rispettive raccolte storiche;

– promozione e comunicazione congiunta delle iniziative organizzate insieme o di interesse comune.

“L’obiettivo del protocollo di intesa – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – è quello di produrre e diffondere sapere e conoscenza. Attraverso la consultazione dei rispettivi archivi, il Museo Città di Pomezia e il Ciga – Aeronautica Militare scriveranno congiuntamente nuove e inedite pagine di storia che diventeranno patrimonio del Museo e della Comunità tutta”.

“Voglio ringraziare il Ciga ed il Comandante dell’Aeroporto di Pratica di Mare per la grande collaborazione dimostrata – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – La presenza di una realtà di tale importanza è un valore aggiunto assoluto per il nostro territorio, soprattutto in questa fase di emergenza, dove Pratica di Mare è stato il punto di arrivo dei diversi aiuti internazionali”.

