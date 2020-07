Raccolta dell’indifferenziata a Latina, Bellini: “Si lavora per una soluzione rapida”

Latina – “Come ha già comunicato attraverso una nota stampa l’Azienda per i Beni Comuni di Latina, a causa della temporanea chiusura dell’impianto di smaltimento dei rifiuti gestito da Rida Ambiente ad Aprilia si potranno verificare dei ritardi nella raccolta dell’indifferenziata”. Lo afferma in una nota l’assessore all’Ambiente Dario Bellini, che prosegue: “Al contrario, gli impianti di riciclo e recupero per il conferimento delle frazioni carta, plastica, metalli, vetro e umido sono regolarmente aperti e funzionanti.

La situazione appena descritta riguarda ovviamente non solo Latina, ma anche tutti gli altri Comuni della provincia. E come è facile dedurre non dipende in alcun modo dall’efficienza o meno delle aziende che si occupano del servizio di raccolta.

Insieme alle altre amministrazioni stiamo lavorando senza sosta in cerca di una soluzione che nel più breve tempo possibile riduca al minimo i disagi per i cittadini. Nel frattempo invitiamo tutti a massimizzare la differenziata dato che i relativi impianti sono regolarmente aperti e funzionanti”.