Roma a pezzi, l’Udinese passeggia all’Olimpico: 0-2

Roma – Pesante sconfitta per la Roma, che perde in casa con l’Udinese (0-2) e compromette ancora di più una stagione non certo brillante. Un gol per tempo per la squadra friulana, che porta a casa la vittoria grazie alle reti di Lasagna (12°) e Nestorovski (78°). Dopo 29 giornate di campionato, la formazione giallorossa resta quindi a 48 punti in classifica, mentre l’Udinese raggiunge Fiorentina e Torino a quota 31 (fonte Adnkronos).

Foto Twitter @Udinese_1896